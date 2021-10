Prefeito de Buritis não está mais intubado, mas ainda não respira sozinho

Keny Soares Rodrigues (PDT) segue internado em hospital particular de Brasília após caso diagnosticado de COVID-19 (foto: Prefeitura de Buritis/Divulgação)

Internado há 17 dias com uma pneumonia piorada pela COVID-19, o prefeito de Buritis, no Noroeste de Minas, foi extubado depois de quase duas semanas com necessidade de suplementação de ar. Keny Soares Rodrigues (PDT) continua internado em um hospital do Distrito Federal.

Segundo a equipe médica responsável pelo tratamento do chefe do Executivo, Rodrigues não tem mais necessidade de ficar intubado, já que a condição dos pulmões melhorou após o uso de sedativos e do próprio procedimento, que foi considerado mais "preventivo" do que "urgente", apesar dos pulmões terem sido muito afetados (até hoje a taxa de comprometimento não foi divulgada).

O prefeito ainda precisa de "ajuda" para respirar, mas por meio da ventilação mecânica (com máscaras de oxigênio), e não mais um processo tão invasivo. Ele segue em um leito de Unidade de Terapia Intensiva (UTI), sem previsão de alta. Mas os dias consecutivos de melhora animam os médicos.

Keny Soares Rodrigues foi internado em 4 de outubro em um leito de enfermaria do hospital de Brasília, mas três dias depois precisou ir para um leito de UTI por causa da piora do quadro. Ele tomou as duas doses da vacina contra COVID-19.