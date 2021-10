'Vou me preocupar com CPI? Brincadeira', ironiza Bolsonaro

IS

A declaração foi feita na saída do Palácio da Alvorada a um apoiador que apontou perseguição ao chefe do Executivo (foto: Isac Nobrega/PR) O presidente Jair Bolsonaro criticou a Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da covid-19 e o relator Renan Calheiros (MDB-AL) nesta terça-feira (19/10) afirmando não se preocupar com a conclusão dos trabalhos. A declaração foi feita na saída do Palácio da Alvorada a um apoiador que apontou perseguição ao chefe do Executivo.

"Para mim não pega nada, estou ignorando. Vou me preocupar com a CPI, por exemplo? Brincadeira. Tem acusação do Renan, suspeita de corrupção. Do Renan...", ironizou.

Bolsonaro ainda apontou "incompreensão" por parte da população. "Os problemas existem, o que é duro é a incompreensão. A política do fica em casa abalou o mundo todo e o Brasil não está fora deste contexto. O tempo todo sou responsável por tudo. Se é assim, acha um cara melhor, sem problema nenhum. Tem muita gente boa candidato", bradou.

"Vou cumprir meu mandato sem problema nenhum, fazer o que é possível, mas analisem". Ele repetiu, por fim, que a conta das medidas restritivas "já chegou". "Vai chegar mais. Combustível, energia elétrica, alimentação. Agora, a pior coisa que tem é desesperar, achar um responsável pelo seu insucesso? Responsável é quem adotou essa política do politicamente correto", finalizou.