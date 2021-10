Acordo que levará TV digital a 470 cidades mineiras é assinado nesta terça

Mais de 400 municípios mineiros receberão o sinal da TV digital até abril de 2022 (foto: Governo de Minas/Reprodução ) Um acordo que levará o sinal da TV digital para 470 cidades mineiras foi assinado nesta terça-feira (19/10), na Cidade Administrativa de Minas Gerais, em Belo Horizonte. Estavam presentes os presidentes da Empresa Mineira de Comunicação (EMC), Sérgio Rodrigo Reis, e da Empresa Brasileira de Comunicação (EBC), Glen Valente, firmaram parceria junto ao Governo de Minas.









“As instalações começam a ser preparadas em janeiro de 2022 e, em abril, já teremos todo o estado coberto por sinal digital”, afirmou o secretário de radiodifusão substituto, Otávio Caixeta, que esteve no evento representando o ministro das Comunicações, Fábio Faria.





Autoridades como o governador Romeu Zema (Novo), o secretário de Estado de Cultura e Turismo, Leônidas Oliveira, também estiveram presentes.





Entenda o Programa Digitaliza Brasil





No Brasil, 4.191 municípios não concluíram a migração completa para o sinal digital e a população ainda utiliza o sinal analógico em casa. Ainda, 1.638 municípios contam apenas com o sinal analógico. Os dados são do Ministério das Comunicações.





A expectativa é que, com a implantação do programa, todos os municípios brasileiros com transmissão com televisão analógica em operação sejam digitalizados até o fim de 2023. Em Minas Gerais, 90% das cidades solicitaram a adesão ao programa.





O presidente da EMC, responsável pela manutenção da Rede Minas, Sérgio Rodrigo Reis, comenta que a parceria ampliará o alcance do conteúdo mineiro. “Já contávamos com 400 municípios. Agora, com esse avanço chegamos a mais 470”, afirma.





Para o diretor e presidente da EBC, responsável pela TV Brasil, Glen Valente, “esse processo de digitalização significa inclusão social”.





A digitalização, além da qualidade de imagem, permite um aumento dos canais. A partir de 2022, a previsão é que os municípios mineiros possam ter acesso a 2 mil canais. A parceria também permite que a TV Brasil utilize o conteúdo da Rede Minas em todo o território nacional.





"Queremos que a EBC utilize o máximo que puder do nosso conteúdo”, enfatiza o governador Romeu Zema (Novo). Segundo ele, a parceria levará a cultura mineira para todas as regiões do país.