A cada três dias, Zema viajou com aeronave oficial do estado em 2021

Romeu Zema e o presidente da Fiemg Flávio Roscoe compartilharam 13 voos com aeronaves oficiais desde 2019 (foto: Ramon Lisboa/EM/D.A Press - 04/12/2019)

O governador Romeu Zema (Novo) realizou uma viagem a cada três dias com aeronaves oficiais de Minas Gerais neste ano. Segundo informações do portal G1, o Portal da Transparência computa 69 voos do tipo entre janeiro e agosto deste ano.Entre os “caronas” mais frequentes de Zema, desde que assumiu o governo em 2019, está o presidente da Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais (Fiemg), Flávio Roscoe.Os dois ocuparam bancos de aeronaves oficiais do governo estadual 13 vezes desde então: seis em 2019, mais seis ano passado e uma em 2021.Ao mesmo tempo, segundo o G1, deputados estaduais e federais por Minas Gerais integraram 81 voos do governador entre 2019 e 2021. Até mesmo os filhos de Zema, Catharina e Domenico, viajaram com o veículo mantido com dinheiro público.Em fevereiro de 2019, o governador chegou a anunciar a venda de aeronaves do estado para “acabar com a farra de voos”.

Mas, só neste ano, ele viajou 43% mais dessa maneira até agosto que em relação ao mesmo período do ano passado: 69 voos contra 48.



Só em agosto último, Romeu Zema circulou 14 vezes com aeronaves do governo estadual. Em 2019, quando anunciou o fim da “farra dos voos”, o governador realizou 88 viagens dessa maneira, segundo o G1.

