Zema recebe Doria em BH, e reunião termina com 'acordos de cooperação'

João Doria e Romeu Zema (foto: Redes Sociais/Reprodução)



Governador de São Paulo, João Doria (PSDB) foi recebido por Romeu Zema (Novo), governador de Minas Gerais, na tarde desta sexta-feira (01/10), na Cidade Administrativa, sede do governo de Minas, em Belo Horizonte. Os governantes se reuniram por cerca de uma hora e meia e, segundo o paulista, "acordos de cooperação" entre os estados foram acertados.





"Visitei meu colega e amigo Romeu Zema, Governador de MG. Formatamos acordos de cooperação na área de saúde e segurança pública, que serão formalizados nas próximas semanas em benefício da população de ambos os estados. Juntos somos mais fortes", afirmou Doria.





Durante a noite, Doria se encontra com empresários e lideranças do PSDB mineiro em um restaurante da Região Centro-Sul de BH. O diretório mineiro do partido anunciou que vai apoiar a candidatura de Eduardo Leite (PSDB), governador do Rio Grande do Sul, e não a do paulista para as eleições presidenciais de 2022.





A breve passagem de Doria por Minas, que teve início na tarde desta sexta, com a recepção de Zema, terá como último ato um encontro com prefeitos e vereadores mineiros em Betim, cidade da Região Metropolitana de BH. A agenda foi organizada pensando nas prévias do PSDB para o pleito de 2022.





O PSDB vai definir o candidato à Presidência da República para o ano que vem em novembro deste ano. Doria já visitou outros 13 estados tendo em vista a escolha como presidenciável.





Zema e seus encontros





Somente nesta semana, foi a segunda reunião entre Zema e Doria. Na última terça-feira (28), o mineiro esteve em São Paulo e almoçou com o governador paulista.