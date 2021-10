CPI: Renan vai pedir indiciamento de Bolsonaro, Queiroga e Onyx

Senador Renan Calheiros (MDB-AL) (foto: Pedro França/Agência Senado)

O relator da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da COVID-19 confirmou o que havia prometido em entrevista coletiva concedida na semana passada e vai propor o indiciamento do presidente Jair Bolsonaro (sem partido) no texto final de seu relatório. Além do presidente da República, dois ministros titulares do governo serão responsabilizados no texto: Marcelo Queiroga (Saúde) e Onyx Lorenzoni (Trabalho).