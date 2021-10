Na mira de Renan, filhos de Bolsonaro devem ser indiciados por fake news

Flávio, Jair, Eduardo e Carlos Bolsonaro (foto: REDES SOCIAIS/REPRODUÇÃO) O senador Renan Calheiros (MDB-AL), relator da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da COVID, deve colocar em seu parecer o indiciamento do senador Flávio Bolsonaro (Patriota-RJ), filho “01” do presidente Jair Bolsonaro (sem partido), por ajudar a financiar grupos que espalham fake news durante a pandemia de COVID-19.

Para o relator, os filhos do presidente tiveram ligação direta com a divulgação de notícias falsas. Flávio Bolsonaro seria o responsável por contar os empresários bolsonaristas.





Além de Flávio, Eduardo e Carlos também devem ser citados no relatório.





Carlos Bolsonaro é apontado pela CPI como chefe do “gabinete do ódio”. O grupo é formado por assessores e blogueiros bolsonaristas que usam as redes sociais para atacar adversários do presidente e espalhar notícias falsas.





O pedido deve ser encaminhado para o procurador-geral da República, Augusto Aras. O relatório ainda deve passar por mudanças.