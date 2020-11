Moro diz à PF que Carlos Bolsonaro tem ligação com 'gabinete do ódio'

Sergio Moro (foto: Agência Brasil/Reprodução) ex-ministro da Justiça e Segurança Pública Sergio Moro afirmou, em depoimento à Polícia Federal, que ouviu de ministros do Palácio do Planalto que o filho do presidente Jair Bolsonaro (sem partido), o vereador Carlos Bolsonaro (Republicanos-RJ), é ligado ao chamado “gabinete do ódio”.



afirmou, em depoimento àque ouviu deque o(sem partido), o vereador(Republicanos-RJ), é ligado ao chamado “”.





A acusação da ligação de Carlos com os assessores já havia sido feita pelo ex-ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, em seu livro “Um paciente chamado Brasil”.





No depoimento prestado no último dia 12, no inquérito sobre a organização de atos antidemocráticos, Moro afirmou que a ligação de Carlos Bolsonaro com o "gabinete do ódio" é comentada por ministros do Palácio do Planalto e afirmou que esses ministros poderiam dar maiores esclarecimentos à PF. As informações são do jornal O Globo.





Questionado sobre quais ministros seriam esses, Moro preferiu não citar nomes.





O ex-ministro também disse não ter conhecimento se servidores públicos são usados nessas atividades de ataque às autoridades, mas afirmou à PF que era necessário apurar isso.

*Estagiária sob supervisão da editora Liliane Corrêa