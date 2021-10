Pesquisa: avaliação negativa do governo Bolsonaro salta de 48% para 53%

O principal problema para os entrevistados é a economia (44% ante 41% de setembro), seguido pela saúde (24% frente os 28% do mês anterior) e corrupção (10% dos dois levantamentos). Para os ouvidos pela Genial/Quaest, a economia como um todo (19%), o desemprego (15%) e a inflação (9%) são os temas que mais incomodam no Brasil neste momento.





A rejeição a Bolsonaro aumentou em quase todas as regiões. O maior salto foi registrado no Norte do país: de 37% para 55% entre setembro e outubro.