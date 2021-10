Câmara de Uberaba aprova o 'Projeto Novembro Preto'; entenda a ideia

O projeto Novembro Negro tem o objetivo de combater o racismo e fomentar políticas e projetos voltados para inclusão da população negra de Uberaba (foto: Creative/Commons/Divulgação) A Câmara Municipal de Uberaba (CMU), no Triângulo Mineiro, aprovou por unanimidade, em reunião na noite dessa segunda-feira (4/10), o "Novembro Preto" no Calendário Oficial do Município.

“Fiquei muito feliz com a aprovação desse projeto. Como filha de mulher negra, sei o quanto ainda precisamos avançar. Sei o quanto a mulher pobre e negra sofre para atingir os seus objetivos e o quanto isso é dificultado por parte da sociedade”, afirmou a autora do projeto.

A vereadora declarou também que, nos próximos dias, pretende se reunir com a Coordenadoria de Assuntos Afro da Fundação Cultural de Uberaba com o objetivo de conhecer a programação a ser instituída pelo Município durante o mês de novembro e especificamente no feriado do dia 20 (dia de Zumbi dos Palmares e Dia da Consciência Negra).

A vereadora Lu Fachinelli (PSL) afirma que pretende usar o seu mandato para lutar contra o racismo e por políticas inclusivas voltadas à população negra (foto: Rodrigo Garcia/Câmara de Uberaba)

“Pretendemos contribuir com algumas iniciativas que possam levar as políticas afirmativas ao maior número de uberabenses”, comentou a vereadora, que complementa que é preciso avançar de forma mais acelerada nessa pauta (da luta contra o racismo).

“O meu mandato quer contribuir com isso. Esse projeto (Novembro Preto) é apenas uma iniciativa. Temos várias outras que serão discutidas em breve”, finalizou.