'Minha agenda hoje é dormir', diz Queiroga ao chegar ao Brasil

Marcelo Queiroga (foto: Agência Brasil/Reprodução) O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, chegou ao Brasil nesta segunda-feira (4/10). Ao desembarcar após cumprir quarentena nos Estados Unidos, o ministro, que tinha sido diagnosticado com COVID-19, disse que sua única agenda hoje “é dormir”.

"Minha preocupação é com a pandemia, com o controle da pandemia. Já estive inclusive no parlamento duas vezes, prestei todos os esclarecimentos. O que temos feito no ministério todos estão vendo, no controle da pandemia. Estou sempre à disposição de todas as instituições do Brasil e sobretudo do povo brasileiro e tenho certeza que estou cumprindo minha minha missão ajudando os brasileiros a superar essa dificuldade sanitária”, disse, ao chegar em Guarulhos.

Ao ser questionado sobre sua agenda no Brasil, Queiroga respondeu: "Minha agenda hoje é dormir".