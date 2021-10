Bolsonaro: 'Quando alguém invadir a tua casa, dê tiro de feijão'

Jair Bolsonaro (sem partido) (foto: PR/REPRODUÇÃO)

O presidente Jair Bolsonaro repetiu a defesa ao armamento por parte da população nesta sexta-feira (1º/10). Em conversa com apoiadores na saída do Palácio da Alvorada, o mandatário citou como exemplo de política armamentista do governo o estado de Santa Catarina. Segundo o chefe do Executivo, “quanto mais armas, menos violência”.