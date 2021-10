Vítimas da COVID-19 vão ganhar memorial no Congresso Nacional

Senadores vão homenagear vítimas da Covid com memorial no Congresso (foto: Pixabay)

CPI da COVID

Prestes a concluir as investigações, a CPI da COVID prestará uma homenagem aos quase 600 mil brasileiros que perderam a vida, vítimas da doença.De acordo com o senador Renan Calheiros (MDB/AL), a quem caberá o relatório final do processo investigatório instaurado em abril deste ano, as vítimas da pandemia no Brasil ganharão um memorial no Congresso Nacional.Para tanto, começou a tramitar no Senado um projeto de lei, o PL 2.317/2021, que prevê a criação do Memorial em Homenagem às Vítimas Brasileiras da COVID-19. Os autores da proposta são três senadores do PT: Humberto Costa (PE), Paulo Paim (RS) e Rogério Carvalho (SE).Instalada pelo Senado Federal em abril, a Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da COVID caminha para mais uma semana de depoimentos. Mas agora com a ansiedade nas alturas pelo seu fim.O encerramento dos trabalhos, a partir da entrega do relatório final e da discussão do texto a ser elaborado, está próximo de ocorrer. A CPI marcou a votação do relatório final para dia 20.