Filhos de Bolsonaro frequentam clube de tiro acusado de usar sinal nazista

Carlos e Eduardo Bolsonaro frequentam clube de tiro acusado de usar sinais nazistas nos EUA (foto: Redes Sociais/Reprodução ) Filhos do presidente Jair Bolsonaro (sem partido), o deputado Eduardo (PSL-SP) e o vereador Carlos (Republicanos-RJ) tem ligação com um clube de tiros dos Estados Unidos suspeito de apologia ao nazismo. Segundo informações da Agência Pública, os irmãos treinaram e participaram de eventos do 88 Tactical, que tem como logo uma águia que se assemelha ao brasão do partido nazista alemão.









Outro número também é destacado, o 1488, que era utilizado por neonazistas e supremacistas brancos. Degan aponta que o código não passa de uma localização geográfica, mas não deu explicações sobre a relação que o número tem com o clube.

Clube 88 Tactical tem como logo uma águia que se assemelha ao brasão do partido nazista alemão (foto: 88 Tactical/Divulgação)



O brasileiro Tony Eduardo, instrutor no 88 Tactical é a principal ligação dos irmãos com o clube. O homem possui ainda um clube de armas no Brasil, o .38, localizado em Florianópolis, onde os políticos visitam com frequência.





As empresas não quiseram se pronunciar sobre as suspeitas de ligação com os grupos neonazistas.