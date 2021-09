Bolsonaro brinca com arma de brinquedo de garoto: 'Exemplo de civilidade'

No início evento que contou com a presença do presidente Jair Bolsonaro (sem partido) na Cidade Administrativo, nesta quinta-feira (30/3), um garotinho chamou a atenção. Ele esteve ao lado do chefe do Executivo, vestido de policial e com uma metralhadora de brinquedo nas mãos.

Defensor das armas, o presidente pegou o objeto emprestado e o apontou para o alto , sendo aplaudido pelas centenas de apoiadores que presenciaram o discurso “Estou com quase 70 anos. Quando era moleque, brincava com arma, fecha, estilingue. Assim foi criada minha geração. E crescemos homens fortes, sadios e respeitadores. Meu cumprimento aos pais desse garoto, por tê-lo emprestado para dar um exemplo de civilidade, patriotismo e respeito. Obrigado, Polícia Militar de Minas Gerais”, afirmou o presidente.Durante a cerimônia, o presidente liberou recursos para melhorias do metrô de Belo Horizonte e para a criação do Centro Nacional de Vacinas, em parceria com a UFMG.O evento contou com a presença do governador Romeu Zema (Novo) e de diversos ministros do governo federal, além de vários deputados. O prefeito de BH, Alexandre Kalil, não foi ao evento.