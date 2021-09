Bolsonaro almoça em BH com representantes da FIEMG após eventos

Bolsonaro estará no prédio sede da FIEMG, em BH, nesta quinta-feira (30/9) (foto: Gladystone Rodrigues/EM/D.A Press)

Após participar do anúncio da desestatização do metrô de Belo Horizonte e do lançamento da pedra fundamental do Centro Nacional de Vacinas, ambos na manhã desta quinta-feira (30/9), na Cidade Administrativa, em BH, sede do governo de Minas, o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) vai almoçar com empresários na sede da Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais (FIEMG), também na capital mineira.