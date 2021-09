Bolsonaro: 'Vamos comparar 14 anos do PT com quatro do meu governo'

Bolsonaro comemora 1000 dias do governo (foto: Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press)



Durante o ato que marcou a sanção do projeto de lei que libera recursos para o metrô de Belo Horizonte e também a criação do Centro Nacional de Vacinas , o presidente Jair Bolsonaro foi surpreendido por manifestante, que começou a xingá-lo. Ela foi afastada por seguranças e interrompeu o discurso do presidente.









“Não vim falar de política. Se, porventura, for candidato no ano que vem, terei o maior prazer de debater com o candidato dessa senhora. Vamos comparar 14 anos do PT com quatro do meu governo”, disse, referindo-se a uma eventual disputa com Lula.

O presidente aproveitou o momento para disparar contra o PT e a esquerda: “Imaginem se naquela minha cadeira que ocupo temporariamente estivesse aquele que foi o segundo lugar nas eleições de 2018. Como estaria o Brasil? Inteligente é o que aprende com o erro dos outros. As pessoas menos inteligentes aprendem com os próprios erros. Essa pessoa que esteve aqui, por não ter inteligência nenhuma, não vai aprender nunca”.