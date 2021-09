Bolsonaro assina dois acordos na Cidade Administrativa, em Minas

Bolsonaro está na capital mineira nesta quinta-feira (30/9) (foto: Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press)

O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) participa de dois anúncios oficiais na manhã desta quinta-feira (30/09) em Belo Horizonte, capital de Minas Gerais. O chefe do Executivo federal protagoniza os atos simbólicos relativos à privatização do metrô de BH e do primeiro Centro Nacional de Vacinas, que será instalado na capital mineira.





Antes da cerimônia, vários manifestantes favoráveis e contrários ao presidente trocaram xingamentos e agressões no cercadinho da Cidade Administrativa reservado à população.

O tumulto ocorreu quando várias pessoas críticas ao chefe do Executivo bloquearam o acesso dos adeptos. A confusão foi contida rapidamente pelos seguranças e pela Tropa de Choque da Polícia Militar.