Investigada na CPI da COVID é alvo de operação por lavagem de dinheiro

O que é uma CPI?

comissões parlamentares de inquérito (CPIs) são instrumentos usados por integrantes do Poder Legislativo (vereadores, deputados estaduais, deputados federais e senadores) para investigar fato determinado de grande relevância ligado à vida econômica, social ou legal do país, de um estado ou de um município. Embora tenham poderes de Justiça e uma série de prerrogativas, comitês do tipo não podem estabelecer condenações a pessoas.



De acordo com a Polícia Federal, o objetivo é apurar um esquema de lavagem de dinheiro e corrupção de agentes políticos em troca de apoio na contratação de empresas pertencentes aos investigados por empresas públicas do governo federal.Com a finalidade de desviar dinheiro de empresas que atuam na área de medicamentos para empresas de fachada, o grupo investigado simulou várias operações comerciais e financeiras inexistentes.“O intuito dessas operações fictícias era gerar dinheiro em espécie, utilizado como propina a agentes políticos como pagamento em troca de favorecimento na contratação das empresas por estatais”, informou a Polícia Federal.Para gerar o dinheiro, eram simuladas compra de sucata de aparelhos eletônicos. Eram fixados valores acima do mercado. Esse dinheiro, então, era utilizado para propina. A Receita Federal identificou que uma das sócias-administradora atuava como laranja. Embora apareça do quadro de sócios, ela antes trabalhava como limpadora com salário de R$1 mil.A participação dos executivos, funcionários e sócios das empresas envolvidas nas operações simuladas é investigada.Ele poderão responder, caso comprovado o envolvimento, pelos crimes de associação criminosa, corrupção ativa e passiva, sonegação fiscal, lavagem de dinheiro, evasão de divisas e operação de instituição financeira sem autorização.