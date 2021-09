Pesquisa: Lula se consolida na liderança em todos os cenários em 2022

(foto: ARISSON MARINHO / AFP) O jornalista Vicente Nunes, publicou um texto no Blog do Vicente , do Correio Braziliense , mostrando os números da mais recente pesquisa eleitoral para a corrida presidencial de 2022, feita pela Modalmais e a Futura Inteligência. Os dados mostram a consolidação do ex-presidente Lula (PT) na liderança, seguido pelo presidente Jair Bolsonaro (sem partido). O petista vence em todos os sete cenários estimulados previstos no levantamento.





No primeiro deles, Lula aparece com 36,9% da preferência dos entrevistados. Bolsonaro tem 28,4%, seguido por Ciro Gomes (6,7%), Sérgio Moro (6,0%), Datena (3,3%), João Dória (2,6%), Luiz Henrique Mandetta (1,8%), Romeu Zema (1,6%), Rodrigo Pacheco (0,9%), Alexandre Kalil (0,9%), Alessandro Vieira (0,5%). Brancos e nulos somam 6,7% e os indecisos e não sabem, 3,6%.





Também na pesquisa espontânea, Lula lidera, com 31,9% da preferência dos consultados, seguido por Bolsonaro, com 28,6% e Ciro Gomes, com 3,5%.





