Advogada: Prevent Senior obrigava médicos a cantarem hino da empresa

AM

Bruna Morato (foto: Edilson Rodrigues/Agência Senado) Durante depoimento à Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da COVID, a advogada Bruna Morato, que representa um grupo de médicos que denunciou a Prevent Senior, revelou que a operadora tem um hino e, durante eventos no passado, obrigava os médicos a cantarem este hino com a mão no peito.

“Donos da Prevent Senior, que têm uma banda de rock conhecida, reuniam seus profissionais, tocavam e exigiam que os mesmos cantassem um hino com a mão no peito, em respeito à instituição”, disse Bruna ao vice-presidente da CPI, senador Randolfe Rodrigues (Rede-AP).





Morato também revelou que a operadora tem um lema que pedia "lealdade e obediência" aos funcionários.

O dia da CPI





O documento aponta que a operadora de planos de saúde ocultava mortes em um estudo com medicamentos sem eficácia contra o coronavírus, como a hidroxicloroquina. A advogada Bruna Morato, representante dos médicos que elaboraram um dossiê de denúncias contra a Prevent Senior, depõe nesta terça-feira (28/9) à Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da COVID, instalada pelo Senado.O documento aponta que a operadora de planos de saúde ocultava mortes em um estudo com medicamentos sem eficácia contra o coronavírus, como a hidroxicloroquina.

Os 15 médicos que fizeram a acusação trabalharam na Prevent Senior. Segundo eles, nove pacientes morreram, mas a pesquisa relata que foram apenas dois casos. Além disso, também dizem que foram coagidos a receitar remédios do chamado “Kit-COVID", sem consentimento de pacientes e familiares.





Senadores ainda buscam investigar se esses estudos teriam sido usados pelo Ministério da Saúde por meio do "gabinete paralelo” do governo do presidente Jair Bolsonaro (sem partido).





O requerimento de convocação de Bruna Morato foi apresentado pelo senador Humberto Costa (PT-PE). Ela deve esclarecer hoje os detalhes do material aos parlamentares.