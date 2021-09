Bolsonaristas e petistas atacam Globo por debate de Ciro, Mandetta e Vieira

Ciro Gomes (PDT), Luiz Henrique Mandetta (DEM) e Alessandro Vieira (Cidadania) participaram de debate na noite deste domingo (26/9) (foto: GloboNews/Reprodução)

É a cara da Globo News, chamou 3 debatedores que somados não possuem 10% nas pesquisas e que passaram a maior parte do tempo falando do PT e de Lula que tem 50% e não foi convidado.

Alessandro Vieira, apoiou Bolsonaro, assim como Mandetta. Já Ciro, o beneficiou, foi à Paris. %u2014 %uD83C%uDDE7%uD83C%uDDF7 Nilto Tatto - #ForaBolsonaro %uD83C%uDF40 (@NiltoTatto) September 27, 2021

Um debate promovido pelo canalna noite deste domingo (26/9) entre Ciro Gomes (PDT), Luiz Henrique Mandetta (DEM) e Alessandro Vieira (Cidadania), considerados a 'terceira via' para as eleições presidenciais de 2022, está causando repercussão nas redes sociais.Apoiadores de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e de Jair Bolsonaro (sem partido), além de reprovarem críticas feitas pelos políticos aos seus respectivos candidatos para o próximo ano durante o programa, também apontam uma tentativa da emissora de desviar atenção do possível embate isolado entre o petista e do atual chefe do Executivo.Questionados ao longo do debate sobre o petista, os três destacaram as polêmicas de corrupção ocorridas no seu governo. E em relação a Bolsonaro, acerca da sua gestão carregada de controvérsias, principalmente durante a pandemia do novo coronavírus."Eu não gosto do termo terceira via. É a melhor via. Você tem um passado, representado pelo Lula, que como todo passado você tem a relevar a parte ruim. E o presente a gente não precisa nem sequer fazer comentários. A rejeição ao atual governo é muito alta", disse, na entrevista, Luiz Henrique Mandetta, que foi ministro da Saúde na gestão de Bolsonaro.Até o momento, Lula e Bolsonaro se destacam nas pesquisas de intenção de voto percentuais entre os demais concorrentes. São nos eleitores indecisos que Ciro, Mandetta e Alessandro tentam reverter esse cenário para o próximo ano e se garantirem na disputa.Comentários como 'não foi um debate, foi um programa de fofocas contra o Lula', por parte dos petistas, e 'debate fora de época' usado para promover 'a queda de Bolsonaro', de bolsonaristas, tomaram conta das mídias.