Governo Bolsonaro impõe publicidade ideológica a alunos de escolas públicas

Mais um posicionamento político polêmico do governo do presidente Jair Bolsonaro (sem partido) vem à tona com o uso de equipamentos públicos para fazer campanha eleitoral, visando as eleições de 2022.Conforme reportagem publicada pelo site do jornal, nesta segunda-feira (27/09), dessa vez, o mandatário e sua equipe estão usando a internet banda larga que chegou às escolas da zona rural de Santa Filomena, no interior do Piauí.A novidade veio, entretanto, com uma exigência. Estudantes, professores e moradores precisam assistir a uma propaganda de 30 segundos sobre programas sociais do governo Bolsonaro a cada vez que acessam a rede.A peça publicitária é uma imposição aos beneficiários do Wi-fi Brasil, projeto do Conecta Brasil, um conjunto de iniciativas para promover a inclusão digital tocadas pelo Ministério das Comunicações.Na publicidade imposta pelo governo nos anúncios para alunos estão, por exemplo o 13º salário do Bolsa-Família. Propagandas do próprio projeto são exibidas para os beneficiários dela.Ministro das Comunicações, Fabio Faria, deputado federal licenciado (PSD/RN), justificou em evento que objetivo é tornar internet pública, no Nordeste, fonte alternativa de informações às 'notícias contra o presidente'.