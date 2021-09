Duda Salabert sobre a barração de Nikolas no Corcovado: 'playboy mimado'

Duda Salabert reprovou atitude de Nikolas Ferreira no Rio de Janeiro neste sábado (25/9) (foto: Lucas Ávila/Reprodução e Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press)





Duda, primeira mulher trans eleita em Belo Horizonte com o recorde histórico de 37.500 votos, comentou em uma publicação do Estado de Minas no Instagram que mostrava a notícia de que Nikolas tinha sido barrado no Corcovado. A vereadora chamou o também parlamentar de "playboy mimado".









Nikolas se defendeu, negou o fato, disse que estava bebendo água e afirmou que a vereadora estaria com falta de assunto.





Duda, por sua vez, retornou ao microfone e disse que havia muitos assuntos, mas que esse ponto não deveria passar em branco. Nikolas também foi novamente ao púlpito e reafirmou que a posição da colega era demagógica, que buscava palanque e citou as manifestações contra o governo federal, que reuniram milhares de pessoas em 29 de maio em diversas cidades, como contraponto à indignação.





Posteriormente, Duda usou as redes sociais para se queixar do embate: "Adoraria debater sobre avanço da vacinação, sobre estratégias de crescimento econômico para a cidade, mas tive que usar meu tempo de fala para exigir o básico: que o vereador usasse máscara".





Nikolas também foi às redes e se posicionou mais uma vez sobre o debate: "Indignação seletiva para cima de mim? Então toma", escreveu, com um vídeo do momento da discussão.





Barrado no Corcovado

Nikolas Ferreira foi barrado ao tentar visitar o Cristo Redentor neste sábado. Ele chegou a tentar argumentar com uma funcionária, mas acabou ficando de fora. Isso porque ele não portava o comprovante de vacinação contra a COVID-19.





O Rio de Janeiro, desde o dia 15 de setembro, cobra o chamado "passaporte de vacinação" para que moradores e visitantes entrem em locais de uso coletivo, como pontos turísticos, cinemas, teatros, entre outros. Para isso, a pessoa tem que estar com a carteira de vacinação digital por meio do ConecteSUS ou com o cartão impresso.

