'Plot twist' na CPI: revelação de Girão contra Flávio vira piada nas redes

Em estilo de “plot twist” da vida real, o senador Eduardo Girão (Patriota-CE) virou alvo de piadas nas redes sociais após revelar uma possível relação de Flávio Bolsonaro (Patriota-RJ) com o diretor da Precisa Medicamentos, Danilo Trendo

“Craque de jogo!”, dizem os internautas.

Os comentários ocorreram após Girão revelar, durante a sessão da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) desta quinta-feira (23/9), que Flávio foi o responsável por uma viagem para Las Vegas, nos Estados Unidos, para tratar de um lobby pela liberação dos jogos de azar. Trento estava na comitiva.





Apesar de negar ser governista, Girão é um dos mais críticos à atuação do chamado G7, em especial do relator, Renan Calheiros (MDB-AL).





O documento apresentado pelo senador continha a seguinte informação: "Viagem autorizada em 17 de dezembro de 2019, requerida pelo senador Flávio Bolsonaro".





O ato acabou virando alvo de piadas nas redes.





O dia da CPI

O empresário Danilo Trento depõe nesta quinta-feira (23/9) à Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da COVID, instalada pelo Senado.



Parlamentares buscam esclarecer qual o grau de envolvimento dele com Francisco Maximiano, dono da Precisa Medicamentos, empresa que representou a indiana Bharat Biotech, fabricante da Covaxin no contrato para compra dos imunizantes pelo Ministério da Saúde.





A convocação foi requerida pelo vice-presidente do colegiado, Randolfe Rodrigues (Rede-AP).



Segundo o senador, Danilo Trento é sócio da empresa Primarcial Holding e Participações, com sede em São Paulo e no mesmo endereço da empresa Primares Holding e Participações, cujo Francisco Maximiano também é sócio.





Após as denúncias de irregularidades apresentadas à CPI pelo deputado federal Luís Miranda (DEM-DF) e seu irmão Luís Ricardo, servidor do Ministério da Saúde, a pasta cancelou o contrato para compra de 20 milhões de doses da Covaxin em 29 de julho.





Documentos recebidos pelos senadores revelaram que o valor de US$ 15 por dose, negociado pela Precisa para a compra do imunizante, era 1.000% superior ao estimado pela farmacêutica em agosto de 2020.





A comissão também busca investigar a relação do empresário com Marcos Tolentino, suposto dono da FIB Bank. A empresa é acusada de oferecer uma garantia irregular no fechamento do contrato da Covaxin.



Trento obteve no Supremo Tribunal Federal (STF) decisão da ministro Luis Roberto Barroso que permite a ele se recusar a responder a perguntas que eventualmente possam incriminá-lo.