Eduardo Bolsonaro ataca Google por homenagear Paulo Freire

Doodle deste domingo (19/9) homenageia o patrono da educação brasileira, Paulo Freire. Eduardo Bolsonaro não gostou (foto: Reprodução/Google)

O deputado federal Eduardo Bolsonaro (PSL-SP) criticou o Google pelo doodle (alteração temporária da logo do site para celebrar algum fato) adotado neste domingo (19/9), em homenagem ao 100º aniversário do educador Paulo Freire. "Em datas como Natal e Páscoa, o Google se recusa a mudar a logo para homenagear Jesus Cristo. Mas, mudam (sic) para enaltecer o comunista responsável pela destruição da educação no Brasil. A guerra não é só política e cultural, é também espiritual", escreveu o filho do presidente.

Detalhe: em datas como Natal e Páscoa, o Google se recusa a mudar o logo para homenagear Jesus Cristo.



Mas mudam pra enaltecer o comunista responsável pela destruição da educação no Brasil.



A guerra não é só política e cultural, é também espiritual.

Na manhã deste domingo, Eduardo também criticou Freire. Ele disse aos seguidores para não estranharem "se o próximo Google (doodle) for com a cara do (ex-presidente) Lula".



Paulo Freire ganhou a maior honraria da educação brasileira ao ser condecorado com o título de patrono, pela Lei 12.612/12.



À época, a diretora de educação integral do Ministério da Educação, Jaqueline Moll, afirmou que Freire “é a figura de maior destaque da educação, pelo olhar novo que ele constrói sobre o processo educativo”.



De fato, o educador e filósofo pernambucano (1921-1997) não é reconhecido apenas em terras brasileiras.



Ele é o brasileiro mais homenageado da história, com 35 títulos de doutor honoris causa concedidos por universidades da Europa e da América, além de ser o detentor do prêmio Educação para a Paz da Unesco, em 1986.