Eduardo Bolsonaro sobre o pai: ''Não faz nada, só é vítima de desmandos''

Para Eduardo Bolsonaro, conflito entre os três poderes é culpa exclusiva do ''tensionamento provocado pelo STF'' (foto: Sérgio Lima/AFP)

Trump Jr. no Brasil

A poucos dias do 7 de setembro, data na qual o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) promete dar um ultimato aos ministros da Supremo Tribunal Federal (STF) , o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PSL-SP) aproveitou a 2ª edição brasileira do Cpac (sigla em inglês para Conferência Política de Ação Conservadora), que acontece em Brasília, desde essa sexta-feira (3/9), para sair em defesa do pai."O presidente não faz nada, só é vítima de desmandos", disse o filho 03 do presidente. Alvo de inquéritos no STF, Bolsonaro trava "uma batalha" contra a Suprema Corte do país e seus ministros.Um dos organizadores do evento, juntamente com Sérgio Santana, do Instituto Conservador-Liberal, Eduardo Bolsonaro fez a declaração ao afirmar que não há acirramento entre os poderes da República (Executivo, Legislativo e Judiciário), provocados pelo governo do presidente Jair Bolsonaro e adeptos do bolsonarismo.Para o filho 03 do presidente, os conflitos observados na atualidade entre os três poderes são culpa exclusiva do ''tensionamento provocado pelo STF".A tese de Eduardo faz parte também do discurso do braço direito de Bolsonaro, o deputado licenciado Onxy Lorenzoni, hoje no Ministério do Trabalho e Previdência, depois de ter rodado no comando de outros ministérios nesses quase três anos de governo.A narrativa do filho do presidente e de Lorezoni faz parte da justificativa do governo federal para as dificuldades econômicas por quais o país atravessa, com a alta do desemprego, inflação, juros e miséria.Nesse sentido, Onyx afirmou que, ao determinar as atribuições sobre restrições de circulação da pandemia, o STF contrariou a estrutura federativa empoderando Estados e municípios "apenas para limitar a ação do presidente". "Qual foi o resultado do fica em casa, fecha tudo, a economia gente vê depois? As dificuldades que nós vivemos hoje", disse o ministro.A 2ª edição Brasileira da Conferência Política de Ação Conservadora é uma plataforma de disseminação de ideias conservadoras, pautadas por teorias conspiratórias e informações falsas ou distorcidas.O evento foi inspirado em uma edição dos Estados Unidos e terá, segundo os promotores, neste sábado (4/9), a presença de Donald Trump JR., filho do ex-presidente republicano Donald Trump, não reeleito.