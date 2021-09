CPI: Alexandre Frota protocola pedido para investigar facada em Bolsonaro

O deputado federal entrou com pedido de investigação do ataque sofrido por Bolsonaro durante campanha eleitoral em 2018 (foto: Câmara dos Deputados/Divulgação)

O deputado federal Alexandre Frota (PSDB-SP) protocolou nesta segunda-feira (13/9) o pedido de abertura de CPI (Comissão Parlamentar de Inquérito) para investigar a facada contra o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) em 2018.





"Bolsonaro tinha 8 segundos de televisão e passou a ter 24 horas (...). Foi na facada que ele ganhou as eleições", disse o deputado em entrevista ao site Poder360.





Quando ainda era candidato à presidência, Bolsonaro foi atingido por um golpe de faca durante uma visita à cidade de Juiz de Fora, Região Sul de Minas Gerais, em 6 de setembro de 2018. O ataque foi feito por Adélio Bispo de Oliveira, preso em flagrante.





Adélio foi considerado inimputável pela justiça. Isto quer dizer que ele era considerado incapaz de responder pelos atos que praticou. Assim, o acusado teve sua pena convertida em internação psiquiátrica por tempo indeterminado. Ele cumpre a sentença na Penitenciária Federal de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul desde 2018.





O deputado disse que tomou a decisão de pedir a abertura da CPI após assistir ao documentário "Bolsonaro e Adélio - Uma Facada no Coração do Brasil", do jornalista Joaquim de Carvalho.





"Hoje eu tenho noção do quanto muitas coisas não estão explicadas. Tudo leva a crer que o Bolsonaro tinha um problema sério no intestino e ele aproveitou dessa situação, criou esse fato e com isso ele venceu as eleições."





Cumprimento da pena e problemas decorrentes da facada





Frota questionou também o fato de Adélio cumprir pena em um local que não é específico para tratamento psiquiátrico.





"Por que Bolsonaro aceitou tão facilmente que Adélio agiu sozinho? Espero que Arthur Lira não aja a favor de Bolsonaro, como tem feito", afirmou.





Em agosto, o Supremo Tribunal Federal negou pedido de transferência de Adélio para um hospital em Minas Gerais. O ministro Nunes Marques alegou que a internação de Adélio deve ser cumprida em hospital de custódia, porém se não houver vagas, a pena pode ser cumprida em outro estabelecimento adequado.





Em uma live realizada em 17 de julho deste ano, o presidente afirmou que o problema de saúde que motivou sua internação foi decorrente da facada.





"O problema que eu tive, no início dessa semana, foi em função ainda da facada que eu recebi em 2018. É questão de aderência. De vez em quando trava o intestino, mas graças a Deus não foi preciso (de cirurgia)."





Alexandre Frota afirmou ainda que quer a deputada Erika Cokay (PT-DF) na relatoria e o deputado Junior Bozzella (PSL-SP) na presidência da CPI.

*Estagiária sob supervisão da subeditora Ellen Cristie.