Alexandre Frota cita o ex-presidente Lula e afirma 'Vamos para guerra'

O deputado federal Alexandre Frota (PSDB-SP) usou as redes sociais, nesta quinta-feira (28/5) para criticar manifestações bolsonaristas contra o Supremo Tribunal Federal (STF) . "Acho que diante das ameaças vamos ter que ir pras ruas e vamos para guerra. É hora de unificar e encarar", escreveu.

O parlamentar também compartilhou uma recente manifestação do ex-presidente Lula no Twitter em que citou um "aviso aos democratas do Brasil". Na ocasião, Lula disse que os golpistas já colocaram o pé na varanda e que, se não houver reação, eles "arrombarão nossa porta". Diante disso, Alexandre Frota: "Lula está avisando."