Inquérito sobre fake news no STF terá limites mas não acaba tão cedo

A conclusão do inquérito sobre fake news no STF ainda deve demorar. A previsão é da colunista do Correio Braziliense, Denise Rothenburg.



Porém, a investigação terá limites. Os ministros da Suprema Corte vão estabelecer parâmetros para a continuidade das apurações. Por exemplo: deputados federais devem ser respeitados dentro da linha da liberdade de expressão, porém qualquer pessoa que faça ameaças a ministros do STF, parlamentares, presidente da República ou a quem quer que seja deve responder por isso."

Denise Rothenburg informa ainda que as Forças Armadas não devem apoiar golpe contra o Supremo. "A turma do Alto Comando militar já fez chegar aos congressistas e a ministros do Supremo que não dará respaldo nem a movimentos de ruptura institucional, nem tampouco a milícias que pretendam cumprir as ameaças de invasão do STF."





Segundo a colunista, o Congresso Nacional deve aprovar projeto de lei que ajuda a combater a propagação de notícias falsas.

"A maior resposta do Parlamento nessa hora de combate às fake news caminha para ser a aprovação do projeto do senador Alessandro Vieira (Cidadania-SE), que tenta deixar mais claro o trânsito de mensagens das redes sociais. Uma das ideias do projeto é que todas as contas sejam identificadas e que as pessoas sejam informadas pelas plataformas quando se trata de um robô. “Se alguém quer defender que a terra é plana, OK. Mas se é um robô que faz isso, aí tem”, diz o senador."