No Rio, carro prega 'nem Lula nem Bolsonaro' em meio a camisas do petista

Manifestações anti-Bolsonaro (foto: Redes Sociais/Reprodução)

A manifestação organizada pelo MBL, o Livres e o Vem Pra Rua (VPR) em Copacabana, na zona sul do Rio, começou a se concentrar às 10h deste domingo. No carro do VPR, um cartaz mostra o presidente Jair Bolsonaro e o ex-presidente Lula (PT) atrás das grades - e pede que nenhum deles seja eleito em 2022.Apesar disso, os ambulantes vendem uma série de materiais com o rosto e o nome do petista, que divide espaço com bandeiras do Brasil, do movimento LGBTQIA+ e do Flamengo. Poucos manifestantes de partidos de esquerda, como PCdoB e PDT, estão no local, que ainda não encheu.A manifestação de hoje se dá no mesmo ponto em que bolsonaristas costumam se concentrar na praia de Copacabana. Há cinco dias, apoiadores do presidente ocuparam a orla com bandeiras antidemocráticas, como ataques ao Supremo Tribunal Federal (STF).Entre eles, estava Fabrício Queiroz, denunciado como operador das "rachadinhas" no gabinete do senador e ex-deputado estadual Flávio Bolsonaro (Patriota-RJ). Queiroz prestou continência a um boneco de papelão do presidente do PTB, Roberto Jefferson.