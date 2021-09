Manifestantes contra Bolsonaro chegam na Praça da Liberdade

AM

Manifestantes começam a chegar na Praça da Liberdade (foto: Leandro Couri/EM/DA PRESS) Em Belo Horizonte, os atos marcados pelo Movimento Brasil Livre (MBL) e Vem pra Rua , já tomam a Praça da Liberdade. Os manifestantes pedem o impeachment do presidente Jair Bolsonaro (sem partido) e carregam o slogan: “Nem Lula, nem Bolsonaro”.





Estado de Minas que os atos foram convocados pela liberdade da direita. “É uma demanda urgente para a gente, que César Péret, um dos líderes do MBL Minas Gerais, afirmou para oque os atos foram convocados pela liberdade da direita. “É uma demanda urgente para a gente, que já vem de manifestações políticas que transformaram os meios ”, conta.





César Peret também falou sobre a escolha da cor branca para as roupas dos manifestantes. Assim como as manifestações pró-Bolsonaro, os atos convocados para este domingo terão traje adequado. “É um símbolo de união. Pela pauta urgente e deixando as diferenças ideológicas de lado.”





Na Liberdade, os manifestantes protestam também contra as medidas adotadas pelo presidente na pandemia de COVID-19, as falas antidemocráticas do presidente e a favor da democracia.