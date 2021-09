Marcelo D2 sobre manifestação do MBL: 'Vale a pena caminhar com fascistas?'

Marcelo D2 (foto: Redes Sociais/Reprodução)



O artista Marcelo D2 questionou as



O artista Marcelo D2 questionou as manifestações marcadas para este domingo (12/9) pelo Movimento Brasil Livre (MBL) contra o presidente Jair Bolsonaro (sem partido).





“Sobre a manifestação amanhã dos fascistas do MBL: vale tudo mesmo? Se Roberto Jefferson começar a gritar fora Bolsonaro vcs vão caminhar do lado dele? Respeito quem vai amanhã na boa intenção mas vcs nunca vão me ver caminhar do lado de FASCISTAS”, escreveu.





MBL foi um dos articuladores do impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff (PT). Na época em que o movimento começou a ganhar força, milhares saíram às ruas para marchar contra o governo petista e os altos preços das passagens de ônibus.



Em 2018, o MBL apoiou a eleição de Jair Bolsonaro (sem partido). Marcadas para este domingo, as manifestações #ForaBolsonaro tem como slogan: “nem Lula e nem Bolsonaro”.