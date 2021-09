Saiba onde vão ser os protestos contra Bolsonaro neste domingo (12/9)

Ato anti-Bolsonaro durante manifestação do 'Grito dos Excluídos', em Belo Horizonte, em 7 de setembro

Mesmo após as manifestaçõesdurante o “Grito dos Excluídos” no feriado de 7 de setembro em Belo Horizonte, uma frente ampla organiza mais um ato contra o presidente na capital mineira.

Os atos foram marcados para este domingo (12/9) em todo o país. Em Belo Horizonte, o encontro ocorre a partir das 10h na Praça da Liberdade, na Região Centro-Sul de BH.

Os atos são organizados por integrantes de partidos como Rede Sustentabilidade, PDT, Cidadania, PSB e PC do B e representantes dos movimentos Acredito, Livres e MBL para pedir o impeachment do chefe do Executivo.