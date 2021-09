Movimentos e partidos organizam ato em BH pelo impeachment de Bolsonaro

Movimentos contra Bolsonaro devem sair no domingo (foto: Leandro Couri/EM/D.A Press) Belo Horizonte poderá registrar novos protestos contra o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) no próximo domingo (12/9). Integrantes de partidos como Rede Sustentabilidade, PDT, Cidadania, PSB e PC do B devem se unir a representantes dos movimentos Acredito, Livres e MBL para pedir o impeachment do chefe do Executivo. Pelas redes sociais, páginas divulgam que o encontro está marcado para a Praça da Liberdade, Região Centro-Sul da capital, às 10h. As manifestações também podem ocorrer em outras cidades do país.

O objetivo da “Frente Ampla” é atrair pessoas, da esquerda e da direita, que querem que o presidente da República deixe o cargo. Apesar disso, internautas criticam a união de grupos com ideologias tão distintas.

Manifestantes de branco

“Inicialmente, o caráter apartidário e anti-esquerda nos preocupava muito. Ainda estamos atuando para amenizar isso, mas entendemos que era necessário aderir ante a ameaça crescente do golpismo, para dar uma resposta”, disse Santos.

Ele disse que as conversas, neste momento, são para tentar derrubar a proibição a símbolos e roupas que remetam a partidos e movimentos de esquerda. As conversas para a participação nos protestos, no entanto, já estão avançadas e ele afirmou que alguns grupos, como é o caso do Acredito, deverão ir independentemente dessa decisão.

Os atos estão sendo organizados pelo menos desde julho. A reportagem também falou com um dos fundadores do MBL, que confirmou que o diálogo está ocorrendo e disse que a pauta é uma só: o impeachment do presidente Jair Bolsonaro.