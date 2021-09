Carlos Bolsonaro sobre Ciro Gomes: 'Doidão de leite ninho'

Carlos Bolsonaro chamou Ciro Gomes de 'doidão no leite ninho' (foto: Roosevelt Pinheiro/AFP) O filho ‘02’ do presidente Jair Bolsonaro (sem partido) e vereador do Rio de Janeiro, Carlos Bolsonaro (Republicanos) , criticou, neste sábado (11/9), o ex-ministro Ciro Gomes (PDT).

Após a publicação da “carta à nação” de Bolsonaro, Ciro afirmou durante entrevista na sexta (10/9) que o presidente da República estava tentando dar um “golpe” na nação. O pedetista acusou o agronegócio de financiar o chefe do Executivo federal.





“Bolsonaro tentou, pessoalmente, um golpe nesse 7 de setembro com muita grana pública, envolvimento de bandidos do agronegócio. As informações estão muito claras sobre isso”, afirmou Ciro, em entrevista ao Canal do Rica Perrone, no YouTube.

Esse aí pra variar está doidão no leite ninho%u2026 pic.twitter.com/FMkhz8KnmX %u2014 Carlos Bolsonaro (@CarlosBolsonaro) September 11, 2021





Hoje, o filho do presidente repercutiu o post. “Esse aí pra variar está doidão no leite ninho”, ironizou.





Ciro Gomes vai concorrer às eleições presidenciais de 2022. Ele é apontado como “terceira via” do pleito, que até o momento, está polarizado entre Jair Bolsonaro e o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).