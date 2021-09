Major Victor Hugo (PSL-GO) (foto: Claudio Andrade/Câmara dos Deputados) O deputado federal Major Vítor Hugo (PSL-GO), braço-direito do presidente Jair Bolsonaro (sem partido), anunciou neste sábado (11/9) que os advogados do líder dos caminhoneiros, Zé Trovão , protocolaram um pedido de revogação de prisão.

“URGENTE. Advogado do Zé Trovão acaba de protocolar um pedido de revogação da prisão. Estamos acompanhando. Vai dar certo!!”, escreveu nas redes sociais.





Vítor Hugo vem trabalhando nos bastidores, junto com a deputada federal Carla Zambelli (PSL-SP), para a liberação de alguns apoiadores do presidente Jair Bolsonaro (sem partido), presos no âmbito do inquérito das fake news do Supremo Tribunal Federal (STF).

Ao entrarem com o habeas corpus no STF, os deputados argumentaram que não haveria mais riscos de Zé Trovão cometer novos crimes, considerando que o feriado de 7 de Setembro já passou.

Também disseram que a ordem de prisão representa ‘ ameaça de constrangimento ilegal’ e fere o direito à liberdade de expressão. "Não haveria risco anterior e muito menos risco atual a fundamentar a manutenção da ordem de prisão", defenderam.

O caminhoneiro foi impulsionado nas redes ao convocar apoiadores do presidente a protestar contra os ministros do STF. Em agosto, passou a ser investigado por ordem de Moraes, que pediu sua prisão no início de setembro.





Zé Trovão então fugiu para o México . Agora, os parlamentares aliados de Bolsonaro tentam garantir sua liberdade, com um pedido apresentado ao Supremo após reunião com o presidente e representantes da categoria.

A investida, segundo a assessoria dos deputados, é uma resposta a demandas de caminhoneiros e da base bolsonarista.