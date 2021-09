Edson Fachin nega pedido para anular prisão de caminhoneiro Zé Trovão

Caminhoneiro bolsonarista está foragido (foto: Reprodução)

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Edson Fachin negou, nesta sexta-feira (10/9), um pedido deem favor do caminhoneiro Marcos Antônio Pereira Gomes, conhecido com. A prisão dele foi determinada pelo também ministro, Alexandre de Moraes, pela acusação de organizar atos violentos em 7 de setembro.