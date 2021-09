General Heleno após recuo de Bolsonaro: 'Formidável senso político'

Augusto Heleno (foto: Redes Sociais/Reprodução) O chefe do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República, ministro Augusto Heleno, publicou um vídeo nesta sexta-feira (10/9) destinado aos apoiadores do presidente Jair Bolsonaro (sem partido). De acordo com ele, os bolsonaristas “não podem desistir do Brasil.”





Em frente, unidos e confiantes! pic.twitter.com/Z6CYedRkgw %u2014 General Heleno (@gen_heleno) September 10, 2021





Heleno conta que discordou de Bolsonaro algumas vezes e depois descobriu que o chefe do Executivo federal tinha razão.





“Temos tudo para construir uma sociedade livre, prospera e feliz. Vamos em frente, unidos. Brasil acima de tudo, Deus acima de todos”, finaliza.





A publicação da “carta à nação” que apazigua a crise entre os poderes provocada por Bolsonaro, acarretou um rachamento entre os apoiadores do presidente. Muitos enxergam a publicação do documento como um passo atrás do presidente.