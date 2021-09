Prefeitos da Grande BH agendam reunião com secretário de Saúde de MG

Ilce Rocha, que dirige Vespasiano, comanda a Granbel (foto: Alexandre Guzanshe/EM/D.A Press)

Prefeitos de cidades da Região Metropolitana de Belo Horizonte vão se reunir com o secretário de Estado de Saúde, Fábio Baccheretti. O encontro está agendado para a próxima segunda-feira (13/9), na Cidade Administrativa. Os gestores buscam informações acerca do combate à pandemia de COVID-19. Parte deles pleiteia a contratação de médicos para aumentar a capacidade assistencial.A agenda foi organizada pela Associação dos Municípios da Região Metropolitana de Belo Horizonte (Granbel). Segundo a equipe da entidade, Baccheretti deu sinal positivo para a reunião a pedido da prefeita de Vespasiano, Ilce Rocha (PSDB), presidente da Granbel.Segundo a Granbel, até o meio desta tarde, a Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) não havia confirmado presença. O Estado de Minas procurou a administração da capital mineira para saber se Alexandre Kalil (PSD) pretende comparecer ou enviar representante. Não houve resposta até este momento.A Secretaria de Saúde mineira confirmou o encontro, previsto para iniciar às 10h.



Além da contratação de profissionais de saúde, os prefeitos pretendem expor dificuldades ligadas ao processo de vacinação.



De acordo com o governo de Romeu Zema (Novo), 13.925.299 cidadãos do estado receberam a primeira dose. A injeção de reforço foi aplicada em 6.061.871 pessoas. Há, ainda, 480.944 habitantes contemplados com o composto da Janssen, de dose única. Mais de 84% do estado já recebeu ao menos uma injeção; a cobertura da segunda dose beira os 40%.