Vieira: 'Quando o presidente ataca a democracia, você vem para a rua'

Senador Alessandro Vieira (Cidadania-SE) (foto: Pedro França/Agência Senado)



O senador e pré-candidato nas eleições presidenciais de 2022 Alessandro Vieira (Cidadania-SE) apoiou, via redes sociais, as manifestações do Movimento Brasil Livre (MBL) e do Vem para Rua, marcadas para este domingo (12/9).





De acordo com Vieira, em uma democracia, quando o presidente não cumpre com o que diz, as pessoas devem sair às ruas para se manifestar.





“Em uma democracia, o que você faz quando o presidente eleito rasga as promessas de campanha, não trabalha, comete crimes em série e ataca a própria democracia, jogando o país numa crise imensa? Vc vai para a rua, se manifesta e exige que a lei seja cumprida. Hoje é #ForaBolsonaro”, afirmou.

Em uma democracia, o que vc faz quando o presidente eleito rasga as promessas de campanha, não trabalha, comete crimes em série e ataca a própria democracia, jogando o país numa crise imensa? Vc vai para a rua, se manifesta e exige que a lei seja cumprida. Hoje é #ForaBolsonaro %u2014 Senador Alessandro Vieira (@Sen_Alessandro) September 12, 2021





A manifestação do MBL tem como slogan: “Nem Lula, nem Bolsonaro”. Marcados para hoje, os protestos devem tomar todas as capitais do Brasil.