TCU manda Ministério da Saúde suspender pagamento a empresa suspeita

Brasília – O ministro Benjamin Zymler, do Tribunal de Contas da União (TCU), mandou o Ministério da Saúde suspender um aditivo contratual da empresa VTC Operadora Logística (VTCLog), alvo da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da COVID, por suspeita de irregularidades. Zymler determinou que a pasta não faça nenhum pagamento relacionado à manipulação de insumos médicos enquanto o caso não for analisado pelo tribunal. A empresa é responsável pelo transporte de medicamentos e pela distribuição de vacinas do Programa Nacional de Imunizações (PNI). A decisão foi tomada após representação dos senadores Eliziane Gama (MA) e Alessandro Vieira (SE), do Cidadania. O parlamentar é suplente da CPI.





Segundo Zymler, o Ministério da Saúde se manifestou no sentido de que "vai buscar a anulação do contrato", mas o acordo ainda está vigente. O despacho aponta que a pasta e a empresa devem se pronunciar em até 15 dias. O contrato entre a VTCLog e o ministério foi assinado em 24 de maio deste ano pelo então diretor do Departamento de Logística da pasta Roberto Ferreira Dias, investigado pela CPI, que apura se houve pagamento de propina na compra de vacinas pelo governo. O aditivo contratual alterou a forma de calcular o valor que o ministério deveria pagar para a empresa pelos serviços de manipulação de insumos médicos. Segundo o despacho de Zymler, o termo de referência do contrato previa a manipulação de 600 mil itens por ano. Entre novembro de 2018 a janeiro de 2021, no entanto, a empresa apontou que havia sido manipulada quantidade bem maior, de 8.978.112 itens. A diferença geraria acréscimo no pagamento: de R$ 3,9 milhões para R$ 57,7 milhões. "Tal discrepância de valores sugere duas hipóteses. Ou constou um grande erro na estimativa desse serviço no termo de referência ou o termo 'item' não diz respeito ao quantitativo unitário de cada produto", afirmou o ministro.





Em nota, a VTCLog afirmou: "Cabe destacar que o segundo termo aditivo em voga foi extremamente benéfico para a administração pública e a egrégia corte de Contas está fazendo seu louvável papel e tem todo o direito em requerer às partes envolvidas os devidos esclarecimentos técnicos", afirmou a empresa. "A suspensão não afeta a legalidade e a lisura com que o termo aditivo foi realizado. A empresa já apresentou à CPI todos os esclarecimentos devidos e fará da mesma forma ao TCU." O Ministério da Saúde não se manifestou sobre a decisão do TCU.