Chico Buarque pede R$ 44 mil em ação contra Eduardo Leite; entenda

'Basta ver em Chico Buarque e Sérgio Reis duas belezas musicais e não só duas escolhas políticas', diz Eduardo Leite, ao criticar a polarização política (foto: Reprodução/Instagram)

%uD83C%uDDE7%uD83C%uDDF7 Nesse 7 de setembro, vale lembrar: a melhor maneira de comemorar a Independência é sendo independente. Porque nós não precisamos pensar todos iguais para sermos todos o mesmo Brasil. Está na hora de retomar as cores do Brasil. E retomar a esperança dos brasileiros. pic.twitter.com/qqx8cNXoun %u2014 Eduardo Leite (@EduardoLeite_) September 4, 2021









No vídeo intitulado “Ninguém vai roubar as cores do Brasil”, Eduardo Leite critica o que chama de "Brasil do nós contra eles" e diz que o país "precisa voltar para o centro". Em seguida, afirma que a melhor maneira de comemorar a independência é "sendo independente".





"Basta aceitar, conversar com as nossas diferenças. Basta ver no Chico Buarque e no Sérgio Reis duas belezas musicais e não só duas escolhas políticas”, sugere o governador.





O advogado do cantor comentou a ação judicial. “As pessoas usam a sua imagem ou fazem ofensas em decorrência disso e acham que vai ficar tudo bem. E não pode ser assim. Isso tem consequências. Você quer usar uma marca de alguém sem autorização, vai ter consequência”, disse Tancredo, ao G1.





Segundo ele, Chico Buarque é avesso a processos, "mas tem hora que não tem outra saída. Como a gente defende com unhas e dentes o estado democrático de direito, o caminho é o Judiciário”, argumentou.





"Eles não entenderam o vídeo"

A assessoria do governador gaúcho se manifestou sobre o caso por meio de nota. "O escritório jurídico que representa o Chico Buarque tem todo o direito de buscar a justiça, mas eles não entenderam o vídeo. Não houve nada do que foi alegado e nem desrespeito à imagem de quem quer que seja. E isso vai ficar claro na nossa contestação pois, ao assistir o vídeo completo, resta evidente que a citação ao nome de Chico Buarque está posta como artista e figura pública, não trazendo nenhuma utilização indevida ou distorcida de sua imagem, apenas ressaltando que na sua música, assim como na de Sérgio Reis, devem ser vistos dois estilos musicais, e não duas escolhas políticas, valorizando a necessidade de convivência harmoniosa. A ação é distorcida, alegando que o vídeo indicaria a adesão de Chibo Buarque à campanha de Eduardo Leite, o que, evidentemente, não é o caso, inclusive por diferenças ideológicas", diz o texto.

O cantor e compositor Chico Buarque entrou na Justiça contra o governador do Rio Grande do Sul (RS), Eduardo Leite (PSDB). Na ação, o político é acusado de utilizar a imagem e o nome do artista sem autorização em vídeo divulgado às vésperas do feriado de Sete de Setembro.