Bolsonaro diz que Presidência 'não é fácil': 'Troco com quem quiser agora'

Jair Bolsonaro (sem partido) muda o tom em discurso no Rio Grande do Sul (foto: Alan Santos/PR) presidente Jair Bolsonaro (sem partido) discursou , neste sábado (11/9), na 44ª Expointer, onde recebeu a Medalha do Mérito Farroupilha, máxima do Rio Grande do Sul. De acordo com o chefe do Executivo federal, "a vida de presidente não é facil”. “Troco com quem quiser agora”, brincou.

Bolsonaro disse ainda que entende que ter sido eleito em 2018 foi uma “missão” que Deus deu para ele. “O país aos poucos está mudando. Nós acompanhamos a mudança das cores nesse país. Cada vez mais o verde amarelo toma conta da nossa pátria”, afirmou.

Marco Temporal





Bolsonaro também citou o Marco Temporal previsto no PL 490 . O Projeto de Lei 490 (PL 490) determina que são terras indígenas aquelas que estavam ocupadas pelos povos tradicionais em 5 de outubro de 1988. Ou seja, é necessária a comprovação da posse da terra no dia da promulgação da Constituição Federal.





De acordo com o chefe do Executivo Federal, ele anda conversando com especialistas sobre o assunto, chamado por ele de “problema”. “O STF voltou a discutir uma data diferente daquela fixada no Marco Temporal. Se a proposta do Fachin (ministro do STF) vingar, teremos de demarcar novas áreas indígenas equivalentes à região Sudeste toda. Ou seja, o fim do agronegócio. Simplesmente isso, nada mais que isso”, afirmou.





Ainda segundo Bolsonaro, a primeira regra do governo é “não atrapalhar” o agronegócio.





“Dificuldades são transformadas em facilidades. Deixamos o campo livre, escolhemos uma pessoa excepcional para estar à frente da pasta da Agricultura, nossa pequena grande mulher Teresa Cristina”, afirma.