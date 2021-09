Bolsonaro: coisas foram feitas de forma equivocada na pandemia

O presidente Jair Bolsonaro voltou a criticar neste sábado, 11, medidas de restrição à circulação de pessoas implementadas por governadores para conter a disseminação da covid-19. O mandatário afirmou que o governo federal agiu corretamente no manejo da pandemia.



"Algumas coisas foram feitas de forma equivocada, não pelo nosso governo, no tratamento da pandemia", disse Bolsonaro. "Nunca apoiamos lockdown, medidas restritivas, medidas como toque de recolher, entre outros. A população tinha que trabalhar."



Em cerimônia na qual recebeu a Medalha do Mérito Farroupilha, em Esteio (RS), o presidente voltou a criticar a atuação de governadores e prefeitos na pandemia. "Hoje sabemos o que alguns, ao dizerem defender a vida, podem fazer com a nossa população", disse Bolsonaro.



O presidente defendeu respeito à Constituição Federal, com destaque para o artigo 5º, que versa sobre direitos como o de ir e vir e a liberdade de culto. Segundo Bolsonaro, os problemas ocasionados pela pandemia em 2020 fizeram com que parte da população se interessasse por política.



"Vivemos ainda momentos um pouco conturbados, mas tenho certeza que as coisas já começaram a se ajustar. Não é dizer se esse ou aquele Poder saiu vitorioso, a vitória tem que ser do povo brasileiro", disse Bolsonaro.