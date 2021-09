Deputado remove faixa de protesto contra Bolsonaro: 'Movimento bunda livre'

Arranquei a faixa do Movimento Bunda Livre. pic.twitter.com/1Jf7BBf7Gf %u2014 Bruno Engler (@BrunoEnglerDM) September 11, 2021

Uma faixa do Movimento Brasil Livre (MBL) convocando para as manifestações contra o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) neste domingo (12/9) irritou o deputado mineiro deputado mineiro Bruno Engler (PRTB). Apoiador do chefe do Executivo, ele publicou nas redes sociais um vídeo removendo a faixa e ironizou: “Movimento Bunda Livre”.