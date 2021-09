Temer divulga vídeo de viagem para encontro com Bolsonaro

(foto: Evaristo Sá/AFP) O ex-presidente Michel Temer afirmou nesta sexta-feira (10/9), por meio das redes sociais, que "a solução para muitos problemas que enfrentamos está na pacificação e no entendimento". Destacou ainda esperar que o governo do presidente Jair Bolsonaro siga por esse caminho "hoje e sempre". A postagem acompanha um vídeo que o mostra embarcando em um avião da FAB, possivelmente rumo a Brasília para se encontrar com o presidente.













Desde o começo do governo, apesar de ter recuado em certas ocasiões, Bolsonaro não conseguiu zelar pelo clima pacífico com os Poderes por muito tempo. A convite do chefe do Executivo, Temer se reuniu com o presidente ontem na capital e admitiu ter escrito a nota de recuo divulgada na data.





No documento, o presidente disse que não teve a intenção de agredir qualquer um dos Poderes e que suas falas no 7 de Setembro decorreram "do calor do momento".





Na live, o chefe do Executivo comentou o convite ao ex-presidente. "Eu telefonei ontem (quarta) à noite para Temer. Falei com ele hoje (quinta-feira) de manhã novamente. Ele veio para Brasília. Em dois momentos conversou comigo pouco mais de uma hora. Ele colaborou com algumas coisas na nota. Eu concordei. Não tem nada demais ali. Eu acho que eu dei ali a resposta, que é o seguinte: eu estou pronto para conversar", alegou.