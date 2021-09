'Era preciso tranquilizar o país, fiz o meu papel', diz ex-presidente Temer

Ex-presidente Michel Temer aconselhou e orientou Jair Bolsonaro em recuo de ataques ao STF (foto: Andressa Anholete/AFP)

Já passava das 22 horas de quarta-feira, quando, preocupado com o movimento dos caminhoneiros, o presidente Jairtelefonou para Michel, seu interlocutor há alguns meses, pedindo. Conversaram por quase 20 minutos e Temer aconselhou o presidente a editar um documento para, por escrito, restabelecer a harmonia entre os Poderes.Temer àquela altura já havia conversado com o ministro Alexandre de, seu amigo, a quem Bolsonaro havia chamado de "canalha" no Sete de Setembro. Temer avisou a Bolsonaro que havia conversado com Moraes e que o ministro do STF não tinha nada "pessoal" contra o governo ou contra o presidente e que suas preocupações eram jurídicas. Aconselhou ainda Bolsonaro a discutir as diferenças na. Hoje de manhã, Bolsonaro voltou aa Temer, dizendo que mandaria umda FAB buscá-lo em São Paulo.