Ministro Ramos pede paciência: 'O tempo irá consolidar a verdade!'

Ministro Luiz Eduardo Ramos pede paciência aos bolsonaristas decepcionados com Bolsonaro (foto: Marcello Casal Jr./Agência Brasil)





O PR @jairbolsonaro sempre disse que jogaria nas 4 linhas da Constituição. Mesmo assim, seus opositores o chamavam de antidemocrático. É a velha tática esquerdista: Acuse-os do que você é! Hoje, me surpreendo ao ver muitos caírem no novo discurso opositor de ofensa ao PR.%uD83D%uDC47%uD83C%uDFFC — Ministro Luiz Ramos (@MinLuizRamos) September 10, 2021



A mensagem é uma resposta do general à repercussão negativa do recuo de Bolsonaro que, ajudado pelo ex-presidente Michel temer,

"Tenham paciência, pois, mais uma vez, o tempo irá consolidar a verdade! #EuConfioEmBolsonaro", postou o ministro.A mensagem é uma resposta do general à repercussão negativa do recuo de Bolsonaro que, ajudado pelo ex-presidente Michel temer, escreveu e divulgou uma carta à nação nesta quinta-feira (9/9).

Ramos e a dança das cadeiras no governo Bolsonaro

O general Luiz Eduardo Ramos , ministro-chefe da Secretaria-Geral da Presidência da República, mandou um recado aos bolsonarista decepcionados com o recuo do presidente Jair Bolsonaro (sem partido) em seu discurso contra o STF. Em mensagem postada no Twitter, nesta sexta-feira (10/9), Ramos justificou a nova postura do chefe do Executivo.O presidente Jair Bolsonaro nomeou Luiz Eduardo Ramos como ministro Chefe da Secretaria-Geral da Presidência da República em julho do ano passado.A mudança fez parte de uma minirreforma ministerial da gestão Bolsonaro, que incluiu a recriação do Ministério do Trabalho e Previdência, além de alterações na Casa Civil.Este cargo era ocupado, desde fevereiro, por Onyx Lorenzoni, nomeado para assumir o Ministério do Trabalho e Previdência.Ramos era chefe da Casa Civil, que passou a ser ocupada pelo senador Ciro Nogueira, presidente do PP e membro do grupo conhecido no Congresso como Centrão, aglomerado de partidos nanicos, também conhecidos como parte da bancada denominada da 'Bíblia' (evangélicos), da 'Bala' (militares e delegados de polícia) e do 'Boi' (parlamentares ligados ao agronegócio).