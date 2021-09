"Eu não acredito em Bolsonaro mais", diz organizador de motociata em SP

Jackson Vilar em momento de lazer (foto: Redes Sociais/Reprodução)

Para vocês terem uma ideia de como as declarações de Bolsonaro repercutiram "bem" na sua base, esse é o empresário e pastor Jackson Vilar, apenas o sujeito que organizou a "Acelera para Cristo" (a motocada de São Paulo). pic.twitter.com/QJTStQ2Auc %u2014 Orlando Calheiros (@AnarcoFino) September 10, 2021

As redes sociais estão pipocando de bolsonaristas decepcionados com o recuo do discurso antidemocrático do presidente Jair Bolsonaro, feito em 7 de setembro, de afronta à Constituição ao afirmar que não cumprirá decisões do Supremo Tribunal Federal Nesta sexta-feira, um deles chama a atenção pela envergadura do bolsonarista e pelo desabafo contundente. " Eu não acredito em Bolsonaro mais", desabafa o empresário e pastor Jackson Vilar, responsável pela maior motociata do presidente pelo país, em São Paulo, batizada "Acelera para Cristo".Ele chega inclusive a usar uma frase de cunho preconceituoso para se referir ao presidente: "Calça frouxa".Assista ao vídeo completo do desabafo do que parece ser, agora, a fala de ex-bolsonarista decepcionado com as idas e vindas do mandatário do país.